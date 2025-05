Projeto obriga escolas a capacitarem professores em primeiros socorros de saúde mental O Projeto de Lei 711/23, do deputado Fábio Macedo (Pode-MA), torna obrigatória a capacitação, em noções básicas de primeiros socorros... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 17h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Projeto de Lei 711/23, do deputado Fábio Macedo (Pode-MA), torna obrigatória a capacitação, em noções básicas de primeiros socorros em saúde mental, de professores e funcionários de escolas públicas e privadas de educação básica e de recreação infantil. A ideia é que possam agir preventivamente em situações de emergências médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível. “É preciso promover o acolhimento inicial e sigiloso dos alunos, professores e funcionários em sofrimento mental ou com transtorno mental e encaminhá-los ao atendimento especializado”, destaca. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: CSMP divulga lista de inscritos

Fernanda Brum lamenta morte do pai nas redes sociais: ‘Coração em lágrimas’

Grávida, Bruna Biancardi encanta com sessão de fotos: ‘Minhas meninas’