Projeto obriga o SUS a fornecer monitor de glicose para diabéticos O Projeto de Lei 323/25 prevê a distribuição gratuita no Sistema único de Saúde (SUS) de monitor contínuo de glicose para diabéticos... Momento MT|Do R7 31/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Projeto de Lei 323/25 prevê a distribuição gratuita no Sistema único de Saúde (SUS) de monitor contínuo de glicose para diabéticos. Pela proposta, o monitor deverá contar com sistema que permita o escaneamento constante dos níveis de glicose do paciente. Em análise na Câmara, o texto é de autoria da deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA). De acordo com a parlamentar, os monitores modernos de glicemia são essenciais para o controle da diabetes. “Diferentemente dos tradicionais medidores de glicose, esses dispositivos são indolores, não invasivos e muito mais simples de usar, o que os torna extremamente adequados, inclusive, para crianças e adolescentes”, explicou a deputada. O Ministério da Saúde deverá determinar as regras para distribuir os monitores na rede pública. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei! Leia Mais em Momento MT: Projeto pune órgãos públicos que não prestarem serviços no prazo

Proposta prevê incentivo fiscal para investimento em mobilidade elétrica

Projeto suspende norma do Ministério da Saúde sobre vacina contra Covid-19 para crianças