Projeto percorre 1.350 km para falar sobre abuso sexual e bullying

Comprometido com o propósito de se aproximar cada vez mais da sociedade, o Ministério Público de Mato Grosso, por meio do Projeto Prevenção Começa na Escola, que promove intervenções culturais e a apresentação da peça teatral “Inocentes Pétalas Roubadas”, tem percorrido o estado para falar sobre combate ao abuso sexual infantil, bullying e proteção ao patrimônio público escolar. Dessa vez, o projeto chegou a Santa Terezinha, localizada a 1.350 km de Cuiabá, onde 470 alunos da Escola Estadual Santa Terezinha, Escola Estadual Dagmar Bastos e da Creche Municipal Santa Terezinha assistiram à peça na sexta-feira (13 de abril). O projeto é desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente. Encenada pela Companhia Vostraz, a iniciativa inclui, além da peça teatral, a realização de minipalestras conduzidas por integrantes da rede de proteção à criança e ao adolescente nas unidades escolares. Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende dois homens que deram “salve” em garotas de programa com mangueira

