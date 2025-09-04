Projeto piloto leva aprendizado do cubo mágico para escolas da rede
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deu início a um projeto que leva o aprendizado sobre o cubo mágico para as escolas da rede municipal. Funcionando desde abril em seis unidades educacionais, o projeto tem como objetivo ajudar os alunos no desenvolvimento de habilidades como concentração, raciocínio lógico, memória, perseverança e criatividade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT
