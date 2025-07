Projeto Politeia, experiência prática de universitários como deputados, termina nesta sexta-feira Após uma semana de experiências práticas sobre o dia a dia do trabalho dos deputados e o processo legislativo brasileiro, chegou ao... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h38 ) twitter

Sessão Deliberativa Ordinária. Momento MT

Após uma semana de experiências práticas sobre o dia a dia do trabalho dos deputados e o processo legislativo brasileiro, chegou ao fim, nesta sexta-feira (25), a 19ª edição do Politeia, projeto de extensão da Universidade de Brasília (UnB) com apoio da Câmara dos Deputados. A iniciativa, que teve início em 2003, utiliza uma metodologia de ensino onde o participante atua diretamente na construção de propostas legislativas.

Para saber mais sobre essa experiência transformadora e o impacto que teve nos participantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

