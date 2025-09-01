Projeto prevê limite para atendimento presencial de distribuidoras até meia-noite
Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli O vereador Rafael Ranalli (PL) protocolou um projeto de lei que limita o...
Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli  Leia Mais em Momento MT:
Para mais detalhes sobre essa proposta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli O vereador Rafael Ranalli (PL) protocolou um projeto de lei que limita o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas em Cuiabá. A proposta, que pretende estabelecer novas regras para o setor com foco na segurança pública e no controle do consumo de álcool em áreas urbanas, deverá ser analisada na capital mato-grossense.
Leia Mais em Momento MT: