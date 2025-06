Projeto prevê visitação de crianças e adolescentes órfãos a idosos em asilos O Projeto de Lei 4861/24 determina que o poder público deve promover programas de visitação de crianças e adolescentes órfãos para... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Projeto de Lei 4861/24 determina que o poder público deve promover programas de visitação de crianças e adolescentes órfãos para atividades recreativas e de interação social em instituições de acolhimento de idosos. Em análise na Câmara dos Deputados, o texto insere a iniciativa na lista das competências do poder público no âmbito da Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94). O autor, deputado José Guimarães (PT-CE), acredita que a convivência intergeracional é benéfica para ambos os lados. “Presume-se que as crianças órfãs, privadas de uma estrutura familiar tradicional, possam encontrar nas instituições de acolhimento a idosos um ambiente acolhedor, que lhes ofereça não apenas cuidados, mas também amor e orientação”, disse em justificativa. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei! Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação em combate ao crime de abuso sexual infantojuvenil no Rio de Janeiro

Polícias Militar e Civil prendem homem faccionado suspeito por feminicídio em Jaciara

PF deflagra operação em combate ao garimpo ilegal em Mato Grosso