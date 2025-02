Projeto proíbe contratação de shows com apologia a drogas e ao crime em Lucas do Rio Verde Proposta do vereador Wlad Mesquita visa restringir contratações de eventos públicos que promovam conteúdos inadequados para crianças...

Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 16h46 (Atualizado em 26/02/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share