Projeto proíbe que parentes ocupem chefia do Executivo e presidência de casa legislativa no mesmo estado O Projeto de Lei Complementar 138/24 proíbe que parentes ocupem, ao mesmo tempo e na mesma unidade da Federação, os cargos de chefe... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Projeto de Lei Complementar 138/24 proíbe que parentes ocupem, ao mesmo tempo e na mesma unidade da Federação, os cargos de chefe do Poder Executivo e de presidente de casa legislativa. “A proposta visa coibir a oligarquização do poder político por grupos familiares, estabelecendo critérios mais rígidos”, explica o autor da proposta, deputado André Figueiredo (PDT-CE). O parlamentar critica a prática costumeira de permitir que parentes até o segundo grau ocupem, ao mesmo tempo, a presidência da casa legislativa, a prefeitura ou governo estadual. “[Isso] gera um cenário de impunidade, ante a inequívoca violação aos princípios constitucionais”, alerta Figueiredo. O texto insere a medida na Lei das Inelegibilidades. Saiba mais sobre essa importante proposta e seus próximos passos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura promove curso gratuito de panificação para mulheres

Projeto proíbe gestão de empresa por condenado que se usa do negócio para estelionato

Projeto determina que informações sobre produtos sejam acessíveis para idosos e analfabetos