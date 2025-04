Projeto promove saúde mental dos servidores penitenciários de MT O Centro de Apoio Operacional da Execução Penal (CAO-EP), do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), em parceria com a... Momento MT|Do R7 30/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h00 ) twitter

O Centro de Apoio Operacional da Execução Penal (CAO-EP), do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), lançou nesta quarta-feira (30) o projeto "Profissionais do Sistema Penitenciário – Promovendo Saúde Mental e Bem-Estar". A iniciativa, voltada à valorização e ao cuidado com a saúde mental dos servidores das unidades prisionais do Estado, foi apresentada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá.De acordo com a procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, coordenadora do CAO Execução Penal, o projeto prevê a realização de rodas de conversa, campanhas de sensibilização, ações educativas e estratégias de escuta ativa, com o objetivo de construir ambientes laborais mais acolhedores e humanos.

