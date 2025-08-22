Momento MT |Do R7

Projeto Psicanálise da Criança na Educação promove reflexão sobre vínculos e aprendizagem em Sorriso Iniciativa aprovada no edital PNAB reúne educadores e psicanalistas para discutir práticas pedagógicas no ambiente escolar A busca...

Iniciativa aprovada no edital PNAB reúne educadores e psicanalistas para discutir práticas pedagógicas no ambiente escolar

Saiba mais sobre como essa proposta inovadora pode transformar a educação em Sorriso consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: