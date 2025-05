Projeto que combate a erotização infantil nas escolas públicas é aprovado em segunda votação

Momento MT |Do R7

Foi aprovado nesta quarta-feira (28), em segunda votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o Projeto de Lei nº 277/2019, de autoria do deputado estadual Sebastião Rezende (União), que institui medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas públicas do estado. O projeto representa um marco na proteção da infância e no fortalecimento de políticas educacionais voltadas ao desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes.

