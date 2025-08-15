Projeto que cria Prêmio Anual de Jornalismo tramita na Assembleia Legislativa O projeto que cria o Prêmio Anual de Jornalismo do Governo de Mato Grosso já está tramitando na Assembleia Legislativa e deverá cumprir...

O projeto que cria o Prêmio Anual de Jornalismo do Governo de Mato Grosso já está tramitando na Assembleia Legislativa e deverá cumprir pauta antes de ser votado em plenário.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa que valoriza o jornalismo em Mato Grosso!

Leia Mais em Momento MT: