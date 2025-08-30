Projeto que ensina defesa pessoal para mulheres estreia em Cuiabá
A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, lançou o curso gratuito de defesa pessoal “Lutadoras – Fortalecendo a Mulher...
A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, lançou o curso gratuito de defesa pessoal “Lutadoras – Fortalecendo a Mulher Cuiabana”, uma iniciativa voltada a promover segurança, autoestima e fortalecimento emocional das mulheres da capital. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT:
A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, lançou o curso gratuito de defesa pessoal “Lutadoras – Fortalecendo a Mulher Cuiabana”, uma iniciativa voltada a promover segurança, autoestima e fortalecimento emocional das mulheres da capital.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!
Leia Mais em Momento MT: