Projeto que estimula uso de bioinsumos na agricultra está na pauta da CRA Na reunião agendada para quarta-feira (12), às 14h, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) tem 11 itens em sua pauta. Um... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 19h29 (Atualizado em 07/03/2025 - 19h29 ) twitter

Na reunião agendada para quarta-feira (12), às 14h, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) tem 11 itens em sua pauta. Um deles é o projeto que altera a legislação em vigor para estimular o uso de bioinsumos nas atividades agrícolas do país (PL 1.348/2024). A proposta destaca que “bioinsumos são produtos ou substâncias de origem biológica utilizados na agricultura para promover o crescimento das plantas, melhorar a saúde do solo e controlar pragas e doenças de forma mais sustentável. Esses insumos são produzidos a partir de organismos vivos, como bactérias, fungos, algas, extratos vegetais, entre outros, e têm a finalidade de substituir ou complementar os materiais químicos tradicionalmente utilizados na agricultura”. Para saber mais sobre este importante projeto e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeita e governador lançam programa ‘Fila Zero’ neste sábado, em Várzea Grande

