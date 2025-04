Projeto que propõe fim de verbas públicas para o Carnaval em Cuiabá tem pedido de vista na Câmara

Momento MT |Do R7

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, nesta terça-feira (22), sua 21ª Sessão Ordinária do ano. Durante o Pequeno Expediente, os vereadores apresentaram uma série de indicações com foco em melhorias urbanas e sociais. Também registraram votos de pesar pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrido na segunda-feira (21).

