Projeto quer retirar Mato Grosso da Amazônia Legal para corrigir distorções ambientais Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados propõe a exclusão de Mato Grosso da Amazônia Legal — medida que, se aprovada, pode... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h37 )

Momento MT

Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados propõe a exclusão de Mato Grosso da Amazônia Legal — medida que, se aprovada, pode representar um novo marco para a produção agropecuária no estado. O texto, de autoria do deputado Juarez Costa, já recebeu parecer favorável na Comissão de Agricultura, com a justificativa de que a inclusão integral do estado nesse território administrativo impõe obrigações ambientais desproporcionais aos produtores rurais.

Para entender todos os detalhes e implicações dessa proposta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

