Projeto Reconstruindo Sonhos é lançado em unidade feminina

Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 21h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 21h57 )

Com o objetivo de promover a reinserção social, ampliar a compreensão do sentido da vida e assegurar a ressocialização de mulheres privadas de liberdade, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) lançou, na sexta-feira (29), a primeira turma do projeto Reconstruindo Sonhos na Cadeia Pública Feminina de Cáceres (217 km de Cuiabá).Após mais de um ano de preparação, o projeto foi oficialmente iniciado com a presença de autoridades do sistema de justiça e parceiros institucionais. Participaram do evento a diretora da unidade prisional, Franciskely Campos Moreira; o defensor público Diego Rodrigues Costa; o juiz titular da 1ª Vara Criminal de Cáceres, José Eduardo Mariano; o promotor de Justiça e coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional da Execução Penal (CAO-EP), Roberto Arroio Farinazzo Junior; e a promotora de Justiça da 1ª Promotoria Criminal de Cáceres, Luane Rodrigues Bomfim. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: MEC define empresa para serviços de comunicação

