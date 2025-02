Projeto redistribui valores arrecadados com as “bets” para aumentar verba para políticas públicas O Projeto de Lei 4034/24 redefine a distribuição dos recursos arrecadados com as loterias de quota fixa, popularmente conhecidas como...

Momento MT|Do R7 21/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 21/02/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share