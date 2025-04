Projeto reduz a área de proteção ambiental da Baleia Franca, em Santa Catarina O Projeto de Lei 849/25 reduz a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no estado de Santa Catarina. Segundo a autora da proposta... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h26 ) twitter

O Projeto de Lei 849/25 reduz a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no estado de Santa Catarina. Segundo a autora da proposta, deputada Geovania de Sá (PSDB-SC), o objetivo é harmonizar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico sustentável. “Existem milhares de propriedades consolidadas dentro dos limites da APA. Consideramos que a delimitação da APA foi arbitrária, ao incluir áreas terrestres de forma desproporcional, enquanto omitiu locais ambientalmente relevantes. Essa situação gera restrições desnecessárias em propriedades privadas que não são áreas de preservação permanente, conforme o Código Florestal, limitando o desenvolvimento econômico sem um benefício ambiental correspondente”, disse a deputada. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes dessa proposta polêmica! Leia Mais em Momento MT: Interdição em rodovia federal prejudica população de toda Região Oeste

