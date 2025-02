Momento MT |Do R7

Projeto reserva vagas em universidades para estudantes de estados com Ideb abaixo da média nacional O Projeto de Lei 3395/24 reserva vagas em universidades federais para candidatos que concluíram o ensino médio em escolas públicas...

O Projeto de Lei 3395/24 reserva vagas em universidades federais para candidatos que concluíram o ensino médio em escolas públicas de estado com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) abaixo da média nacional. Pelo texto, instituições de ensino superior públicas deverão reservar, em cada processo seletivo, entre 20% e 50% das vagas para candidatos que cursaram o ensino médio em estados com Ideb abaixo da média por conta de escolas com baixo desempenho educacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei!

Leia Mais em Momento MT: