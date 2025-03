Projeto responsabiliza dono de caminhão por irregularidade em fluido redutor de emissões O Projeto de Lei 146/25 altera o Código de Trânsito Brasileiro para responsabilizar o proprietário de veículos de transporte de cargas... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 12h09 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h09 ) twitter

O Projeto de Lei 146/25 altera o Código de Trânsito Brasileiro para responsabilizar o proprietário de veículos de transporte de cargas e não o condutor contratado por irregularidades no uso do Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla) 32. O Arla 32 é um fluido utilizado em veículos a diesel equipados com tecnologia SCR (Redução Catalítica Seletiva) para reduzir as emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), gases poluentes nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a tramitação de projetos de lei! Leia Mais em Momento MT: Concurso de desenho incentiva conscientização ambiental nas escolas

