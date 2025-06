Projeto Saúde Mental promove acolhimento e autocuidado entre adolescentes da Escola Nilce Maria de Magalhães

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Estratégia Saúde da Família (ESF) Buriti, em parceria com acadêmicos de Enfermagem da Unemat e a equipe multiprofissional (eMulti), estão desenvolvendo um importante projeto voltado à promoção da saúde mental entre os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Nilce Mª de Magalhães.

Saiba mais sobre como este projeto está transformando a vida dos adolescentes e promovendo o autocuidado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: