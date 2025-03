Projeto selecionado no edital da Secel oferece gratuitamente aulas de cantos em vários idiomas Estão abertas as inscrições para a oficina de Canto Coral, Vozes Migrantes, que promove o conhecimento musical de diversos países....

Estão abertas as inscrições para a oficina de Canto Coral, Vozes Migrantes, que promove o conhecimento musical de diversos países. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura – Identidades da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). “Este projeto promove o conhecimento do próximo, perante o cenário tão diverso em Mato Grosso, enquanto culturas e etnias. Além da inclusão, esta proposta possibilita que os envolvidos possam vivenciar parte dos aspectos culturais, como é cantar nas diferentes línguas”, explica a proponente do projeto, Yndira Gabriela Fleitas.

