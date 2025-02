Projeto Siminina será “ampliado e melhorado”, garante prefeito O prefeito Abilio Brunini declarou nesta terça-feira (21) que vai manter o projeto Siminina em sua gestão. A declaração foi dada durante... Momento MT|Do R7 21/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h08 ) twitter

O prefeito Abilio Brunini declarou nesta terça-feira (21) que vai manter o projeto Siminina em sua gestão. A declaração foi dada durante a posse dos novos diretores, coordenadores e secretários de escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). De acordo com o prefeito, o projeto Siminina será conduzido pela Secretaria Municipal de Educação. “É um programa que vai ter uma função dupla junto com a assistência social. A ideia é dar amparo para aquelas famílias, por meio da assistência social e o papel pedagógico educacional pela Secretaria de Educação. Esse programa não vai acabar. Pelo contrário, vai melhorar. Vai ampliar a capacidade de atendimento. Inclusive, vamos buscar nossas redes escolares para poder dar a estrutura necessária ao Sinimina”, disse. Saiba mais sobre as melhorias no projeto Siminina consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Abilio e Flávia Moretti reforçam parceria para desafios regionais e emergentes

