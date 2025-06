Projeto sobre educação patrimonial é debatido em reunião O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Água Boa (a 639 km de Cuiabá), realizou nesta... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Água Boa (a 639 km de Cuiabá), realizou nesta terça-feira (10) uma reunião estratégica com autoridades municipais para tratar do projeto “Canoa – Educação Patrimonial”. O encontro ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores e contou com a participação das promotoras de Justiça Ana Paula Silveira Parente, Bruna Caroline de Almeida Affornalli e do promotor Luiz Alexandre Lima Lentisco.Durante o evento, Ana Paula Parente ressaltou a importância do projeto Canoa e da inclusão da educação patrimonial no currículo escolar de crianças e adolescentes. “A proposta do Canoa é a inserção da educação patrimonial no currículo escolar, por meio do diagnóstico local, articulação interinstitucional e capacitação de profissionais da educação. A iniciativa visa fortalecer a conscientização sobre o patrimônio público e cultural, com ações práticas como a identificação de bens históricos e o incentivo à realização de visitas pedagógicas e palestras nas escolas”, destacou a promotora. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante projeto! Leia Mais em Momento MT: Sorriso ultrapassa os 100 mil veículos emplacados

UAB/UFMT prorroga inscrições para o curso Ciências Naturais e Matemática – Licenciatura

Jonas Sulzbach mostra mansão construída com a ex-noiva, Mari Gonzalez: ‘Pronta’