Projeto “Sonhos que Voam Alto” promove tarde lúdica e de conscientização em Diamantino

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, realizou na segunda – feira (21.07), o projeto “Sonhos que Voam Alto”, uma iniciativa desenvolvida pelos serviços do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), em alusão ao Combate do Trabalho Infantil.

