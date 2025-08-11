Logo R7.com
Projeto torna hediondos e inafiançáveis crimes de maus-tratos e abandono de pessoas idosas

Momento MT|Do R7

O Projeto de Lei 1676/25 altera o Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei dos Crimes Hediondos para tornar hediondos e inafiançáveis os crimes de maus-tratos e abandono de pessoas idosas, agravando a pena se o crime for praticado por parentes próximos. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

