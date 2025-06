Projeto “Vacina em Casa” da UBS Primaveras é premiado na 20ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS” A saúde pública de Lucas do Rio Verde foi uma das premiadas na 20ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”, realizada de 15 a 18 de junho, em... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 18/06/2025 - 15h56 ) twitter

A saúde pública de Lucas do Rio Verde foi uma das premiadas na 20ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”, realizada de 15 a 18 de junho, em Belo Horizonte (MG). O evento faz parte da programação do XXXVIII Congresso do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde). O município participou da mostra com três experiências exitosas e o projeto “Vacina em Casa – Diminuindo a Taxa de Abandono Vacinal em uma UBS em Lucas do Rio Verde – MT” venceu na Categoria Webdoc.

Para saber mais sobre essa importante conquista da saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

