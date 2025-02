Projeto viabilizado pela Secel oferece bate-papos, rodas de conversas e oficinas sobre dança

Momento MT |Do R7

O evento “Parecis em Dança: Oficinas de Formação e Qualificação” inicia neste sábado (22.2), com rodas de conversas, bate-papos e oficinas sobre diversos estilos de dança, de forma online e presencial. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura – Expressões Artísticas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

