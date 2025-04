Projeto viabilizado pela Secel oferta oficinas para pessoas em vulnerabilidade social

Estão abertas as inscrições para o projeto Oficinas de Artesanato, que oferecerá cursos em diversas modalidades para mulheres, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social no município de Campo Verde (a 131 Km de Cuiabá). A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura – Expressões artísticas, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

