Projeto viabilizado por edital da Secel homenageia os tropeiros da região de Poxoréu

A 1ª Exposição Rumo às Origens, com rodas de conversas, concursos de berrantes, atrações músicas e comidas típicas de peões de boiadeiros, inicia nesta quarta-feira (30.4), a partir das 18h30, no Rancho Bicho Du Mato, em Poxoréu (254 km de Cuiabá). O evento gratuito é viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura – Identidades da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este evento que resgata a cultura e as tradições da região!

