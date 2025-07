Projeto voltado aos servidores penitenciários é apresentado na ALMT O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o Ministério Público... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 20h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h56 ) twitter

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Escola de Filosofia Nova Acrópole, participou, no dia 30 de junho de 2025, da 2ª reunião do Grupo de Trabalho (GT) do Sistema Penitenciário. O encontro, realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), teve como foco a saúde mental dos servidores e ocorreu a convite do presidente do GT, o ex-deputado estadual João Batista.Na ocasião, foi apresentado o projeto "Profissionais do Sistema Penitenciário – Promovendo Saúde Mental e Bem-Estar", uma iniciativa conjunta que visa desenvolver ações voltadas à promoção da saúde mental e da qualidade de vida dos servidores que atuam no sistema prisional.

