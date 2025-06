Projetos de educação e gestão patrimonial serão abordados em Encontro Os projetos estratégicos “Canoa – Educação Patrimonial” e “Colmeia – Gestão Patrimonial”, desenvolvidos pelo Ministério Público de... Momento MT|Do R7 16/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os projetos estratégicos “Canoa – Educação Patrimonial” e “Colmeia – Gestão Patrimonial”, desenvolvidos pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), serão destaque no Encontro da Procuradoria Especializada na Defesa do Patrimônio Público, que acontece no dia 27 de junho, no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá. Durante o painel “Consensualidade, Gestão e Educação Patrimonial”, programado para o período da tarde, os promotores de Justiça Taiana Castrillon Dionello e Eduardo Antonio Ferreira Zaque compartilharão experiências e resultados obtidos com as iniciativas, que têm como foco a preservação do patrimônio público por meio da conscientização e da atuação preventiva. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: São João do Cerrado agita Rondonópolis no próximo fim de semana

Nova Superintendente Regional da PF toma posse em Rondônia

Girão condena aumento do número de deputados e efeito cascata para o país