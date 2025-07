Projetos do MPMT são finalistas no Prêmio CNMP Edição 2025 Dois projetos do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) são finalistas do Prêmio CNMP Edição 2025. A lista com os 54 finalistas foi... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h38 ) twitter

Dois projetos do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) são finalistas do Prêmio CNMP Edição 2025. A lista com os 54 finalistas foi divulgada nesta terça-feira (29) pela Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP). O objetivo da premiação é agraciar os programas e projetos desenvolvidos por membros e servidores do CNMP e do Ministério Público brasileiro que se destacaram. O Projeto Estratégico “DTI na Estrada” é finalista na categoria Atuação Finalística XII – Capacitação e Treinamento. Trata-se de uma iniciativa prioritária do MPMT, concebida no âmbito do Ciclo de Planejamento Estratégico – PEI 2024/2031, que reforça o compromisso institucional com a inovação e a modernização. O projeto tem como propósito estratégico oferecer capacitações que disseminem o uso das ferramentas tecnológicas, apresentem as funcionalidades dos sistemas e qualifiquem o público interno, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade e a eficiência organizacional. Saiba mais sobre esses projetos inovadores e a premiação acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Michelly Alencar defende SUS fortalecido com saúde integrativa e valorização dos servidores

