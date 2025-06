Promotor de Justiça fala sobre segurança pessoal e corporativa na Comissão de Segurança da ALMT A terceira reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública e comunitária da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h58 ) twitter

A terceira reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública e comunitária da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) realizada nesta terça-feira (10) foram analisados e votados 17 projetos de leis. O promotor de justiça, Mauro Zaque, foi convidado pela Comissão para falar sobre o seu livro “Como não se tornar uma vítima: Um guia de segurança pessoal e corporativa”. “Eu penso que é uma obra que pode agregar muito para a Assembleia, tanto na proteção dos gabinetes, quanto para os servidores, na proteção de quem frequenta esses gabinetes, como no dia a dia do próprio deputado. Eu acho que isso é muito importante porque são procedimentos imediatos, segurança se trabalha com prevenção. Prevenção é construída com procedimentos de segurança. E isso aqui para esse ambiente é fundamental”, disse Zaque. Para saber mais sobre as importantes discussões sobre segurança na ALMT, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: “Estamos ampliando o atendimento”, afirma Deise Bocalon, secretária de saúde de Várzea Grande

