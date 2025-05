Promotor de Justiça, prefeito, secretários e diretores visitam novo espaço que vai concentrar serviços de saúde

Na manhã desta sexta-feira (30), o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, realizou uma visita técnica às instalações do novo Centro de Saúde de Cuiabá, que será implantado no prédio onde funcionava a antiga Unic Barão, no bairro do Porto. Acompanhado do promotor de Justiça da Saúde, Dr. Milton Mattos, da secretária municipal de Saúde, Dra. Lúcia Helena Sampaio, dos adjuntos da pasta e do procurador do Estado e coordenador da Equipe de Apoio e Monitoramento da Saúde, Hugo Felipe Lima, o prefeito apresentou os detalhes do espaço que concentrará diversos serviços essenciais da saúde pública municipal.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa para a saúde pública de Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: