Promotor de Justiça realiza palestra em Encontro com Rede Intersetorial O promotor de Justiça Rodrigo da Silva ministrou uma palestra durante o Encontro com a Rede Intersetorial Credenciada para Prestação...

O promotor de Justiça Rodrigo da Silva ministrou uma palestra durante o Encontro com a Rede Intersetorial Credenciada para Prestação de MSE (medida socioeducativa). O objetivo da agenda, realizada na quarta-feira (16) em Juína (746 km de Cuiabá), foi ampliar o diálogo sobre o Serviço de Medida Socioeducativa junto às entidades credenciadas ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A palestra realizada pelo promotor de Justiça teve como tema: “Fluxo do sistema de Justiça para formalização da MSE – Modalidades da PSE – conceitos sobre o ato infracional (termos corretos) – o processo educativo do serviço e a importância da rede no processo”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: