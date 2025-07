Promotor de Justiça será homenageado em Vila Rica O edifício das Promotorias de Justiça de Vila Rica, localizado a 1.320 km de Cuiabá, receberá o nome do promotor de Justiça Fernando... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 19h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O edifício das Promotorias de Justiça de Vila Rica, localizado a 1.320 km de Cuiabá, receberá o nome do promotor de Justiça Fernando Daher Rodrigues Ferreira. A homenagem foi aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça para perpetuar a memória de Fernando, que faleceu em 2013, vítima de um acidente de trânsito. Conhecido carinhosamente como Fernando, ele ingressou no Ministério Público de Mato Grosso em 10 de setembro de 2010, iniciando sua carreira em Rondonópolis. Posteriormente, atuou em Tangará da Serra, Juara, Vila Rica e Sapezal, sua última comarca. Durante seu período em Vila Rica, Fernando Daher deixou um legado duradouro. Ele construiu fortes laços com a comunidade local, sendo reconhecido por sua humanidade e disposição em ajudar a todos. Fez inúmeras amizades e sua partida deixou saudades entre os moradores. A cerimônia de homenagem contará com a presença dos pais de Fernando, promotores de Justiça que trabalharam com ele, autoridades locais, amigos e o corregedor-geral do Ministério Público, João Augusto Veras Gadelha. O evento será realizado no dia 8 de julho, às 14h30, no auditório das Promotorias de Justiça de Vila Rica, situado na Rua Cláudio Manoel, 250, bairro Inconfidentes. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa homenagem emocionante! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva

Várzea Grande recebe três novos residenciais e anuncia investimentos para o Novo Mundo

PF fiscaliza empresas de segurança privada, em Serra/ES, durante a Feira dos Municípios