Promotor explica atuação do Ministério Público a estudantes

O promotor de Justiça Alysson Antônio de Siqueira Godoy, da comarca de Juara (673 km de Cuiabá), esteve reunido com estudantes da rede pública municipal, na quarta-feira (9), para falar sobre a atuação do Ministério Público de Mato Grosso. A roda de conversa foi uma oportunidade para os alunos entenderem melhor o papel do promotor de Justiça e como o Ministério Público atua na defesa dos direitos da sociedade.Segundo o promotor, a iniciativa da roda de conversa partiu dos próprios estudantes, que solicitaram o encontro após participarem do projeto "Prevenção Começa na Escola". O projeto, que aborda temas como abuso sexual infantil, bullying e proteção ao patrimônio público escolar, despertou o interesse dos alunos em conhecer mais sobre o trabalho do Ministério Público. "Foi uma roda de conversa com os adolescentes para explicar sobre a atuação do Ministério Público, como atua um promotor", explicou Alysson Antônio de Siqueira Godoy.Durante o encontro, o promotor destacou a importância de aproximar o Ministério Público da comunidade escolar, promovendo o diálogo e a conscientização.

