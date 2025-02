Promotor valida atendimento por demanda espontânea nas UBS para desafogar UPAs O promotor Milton Mattos da Silveira Neto, coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) da Saúde do Ministério Público de Mato... Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 21h06 ) twitter

O promotor Milton Mattos da Silveira Neto, coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) da Saúde do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), destacou que a iniciativa do prefeito Abilio Brunini de permitir o atendimento por demanda espontânea nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) é válida e não compromete o funcionamento dos programas de atenção primária. Segundo ele, a proposta não descaracteriza o modelo atual e pode contribuir para desafogar o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O encontro foi promovido no gabinete do prefeito na tarde desta sexta-feira (7) e contou com as participações da Secretaria de Saúde, Lúcia Helena. Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeito envia à Câmara projeto que extingue Arsec e cria novos conselhos

