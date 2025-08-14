Promotora reforça compromisso do MPMT na defesa dos direitos das mulheres A promotora de Justiça Claire Vogel Dutra participou da etapa regional da 5ª Conferência Estadual de Polícias para Mulheres, representando... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h39 ) twitter

A promotora de Justiça Claire Vogel Dutra participou da etapa regional da 5ª Conferência Estadual de Polícias para Mulheres, representando o procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, durante a abertura do evento no Centro de Eventos do Pantanal, na terça-feira (13/08). A promotora, que é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica da Capital – Espaço Caliandra, destacou a importância do encontro para debater e construir propostas para a conferência nacional, que será realizada em Brasília (DF), entre os dias 29/09 e 01/10. Ela reforçou o compromisso do Ministério Público Estadual com os direitos das mulheres. “Como representante do Ministério Público de Mato Grosso, estamos aqui para reafirmar a importância desta conferência estadual, que congrega representantes dos municípios, do poder público e da sociedade civil, todos imbuídos no objetivo de buscar o pleno exercício dos direitos das mulheres”, declarou. Saiba mais sobre este importante evento e a luta pelos direitos das mulheres, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Visita técnica avalia desenvolvimento do Programa Mais Saúde com Agente em Sorriso

