Promotores de Justiça incentivam destinação do IR para projetos de Juara Com o objetivo de incentivar a população a destinar parte do Imposto de Renda para projetos sociais do município, sem custo adicional... Momento MT|Do R7 15/04/2025 - 13h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h07 )

Com o objetivo de incentivar a população a destinar parte do Imposto de Renda para projetos sociais do município, sem custo adicional para o contribuinte, os promotores de Justiça Alysson Antônio de Siqueira Godoy e Pedro Facundo participaram da audiência pública de lançamento da campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso de Juara (673 km de Cuiabá), realizada na Câmara de Vereadores, na sexta-feira (11). Durante o evento, o promotor de Justiça deu exemplos de projetos significativos para o município que podem ser contemplados com a destinação dos recursos. “Explicamos a importância do direcionamento desse dinheiro diretamente para a comunidade e os benefícios que isso tem no impacto real, local e direto, a exemplo da implantação do projeto da Família Acolhedora em Juara, que pode receber recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA)”. Saiba mais sobre como você pode contribuir para projetos sociais em Juara consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Cinco mortos em acidente grave entre carro e carreta na BR-163, em Mato Grosso

