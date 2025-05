Promotoria inspeciona centros de educação infantil A 1ª Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos realizou uma inspeção em quatro unidades educacionais do município que atendem... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 16h47 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h47 ) twitter

A 1ª Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos realizou uma inspeção em quatro unidades educacionais do município que atendem crianças com idade entre 0 e 5 anos. O trabalho de fiscalização foi realizado na quarta-feira (30) pelo promotor de Justiça Jacques de Barros Lopes. “Foram averiguadas as instalações físicas, suprimento de material escolar, qualidade e regularidade dos alimentos fornecidos e estrutura de pessoal”, explicou o promotor de Justiça. Segundo o promotor, a medida tem como finalidade conferir se as irregularidades detectadas em procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) foram sanadas. As inspeções foram acompanhadas pela agente de Infância e Juventude do Poder Judiciário, Sandra Lima Longhi, a convite do promotor de Justiça. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sine de Cuiabá tem 15 vagas para farmacêutico com salário de R$ 4,6 mil e benefícios

