Promotoria integra ação educativa de orientação para o trânsito
O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres, participou, na noite desta quinta-feira (14), de uma ação de conscientização sobre a importância do trânsito seguro no município. A iniciativa foi coordenada pelo Detran, em conjunto com toda a rede de segurança pública, que inclui também a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Coordenadoria Executiva de Trânsito, a Polícia Civil, a Polícia Penal e o Socioeducativo. "Essa ação educativa reforça um princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico: a preservação da vida. Cada cidadão, seja condutor, ciclista ou pedestre, tem o dever legal e moral de contribuir para um trânsito mais seguro. Dirigir sob efeito de álcool, além de ser crime, representa um risco inaceitável à coletividade. A conscientização é o primeiro passo para a mudança de comportamento e para a construção de uma cultura de paz no trânsito", destacou o promotor de Justiça Fabison Miranda Cardoso.
O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres, participou, na noite desta quinta-feira (14), de uma ação de conscientização sobre a importância do trânsito seguro no município. A iniciativa foi coordenada pelo Detran, em conjunto com toda a rede de segurança pública, que inclui também a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Coordenadoria Executiva de Trânsito, a Polícia Civil, a Polícia Penal e o Socioeducativo. “Essa ação educativa reforça um princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico: a preservação da vida. Cada cidadão, seja condutor, ciclista ou pedestre, tem o dever legal e moral de contribuir para um trânsito mais seguro. Dirigir sob efeito de álcool, além de ser crime, representa um risco inaceitável à coletividade. A conscientização é o primeiro passo para a mudança de comportamento e para a construção de uma cultura de paz no trânsito”, destacou o promotor de Justiça Fabison Miranda Cardoso.
