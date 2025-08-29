Promotoria oferece três denúncias contra advogada em MT O Ministério Público de Mato Grosso, por meio da Promotoria de Justiça de Brasnorte (577 km de Cuiabá), protocolou nesta quinta-feira... Momento MT|Do R7 29/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público de Mato Grosso, por meio da Promotoria de Justiça de Brasnorte (577 km de Cuiabá), protocolou nesta quinta-feira (28) três denúncias contra a advogada D. M. D. pela prática do crime de apropriação indébita qualificada. Os casos envolvem a retenção indevida de valores previdenciários pertencentes a três clientes, totalizando R$ 141.831,35.Nas denúncias, a promotora de Justiça Roberta Camara Vieira Jacob, cita que a advogada se apropriou de recursos recebidos em nome dos clientes por meio de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), sem realizar o repasse devido. Os valores desviados foram em trê processos diferentes, sendo cada um de: R$ 63.387,42; R$ 57.333,52; e R$ 21.110,41.Em todos os casos, os clientes haviam outorgado procuração à denunciada para atuar em ações previdenciárias. Os valores foram liberados judicialmente, mas não chegaram aos titulares, sendo retidos pela advogada. Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prazo para responder pesquisa do Plenário Virtual se encerra nesta sexta-feira (29)

Vereador Fellipe articula retorno da Feira do CPA II para Avenida Brasil

CTFC vota projeto que obriga plano de saúde a comunicar descredenciamento