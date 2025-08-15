Promotorias Criminais de Primavera do Leste celebram Agosto Lilás
As Promotorias de Justiça Criminais de Primavera do Leste (a 231 km de Cuiabá) promoveram, na tarde desta sexta-feira (15), o evento “MT por Elas”, em alusão à campanha Agosto Lilás. A iniciativa teve como objetivo reforçar o compromisso institucional na prevenção da violência de gênero, promover o diálogo com a sociedade e fortalecer as estratégias de enfrentamento à violência doméstica e familiar.
