Pronto Atendimento Infantil do Hospital Estadual Santa Casa retoma atendimento a novos pacientes

O Hospital Estadual Santa Casa, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Cuiabá, retomou os atendimentos a novos pacientes no Pronto Atendimento Infantil na noite desta quarta-feira (26.2). A unidade esclarece que pode haver nova suspensão caso seja registrada, novamente, a superlotação do local. Para facilitar o atendimento a esse serviço, o cidadão deve procurar as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) do seu município.

