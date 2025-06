Pronto-Socorro de Cuiabá recebe 70 novos aparelhos de ar-condicionado

Momento MT |Do R7

O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC) foi beneficiado por um projeto de eficiência energética (PEE) da Energisa, que irá proporcionar a troca de 70 aparelhos de ar-condicionado com capacidade de até 24.000 BTUs. Os novos equipamentos, mais modernos e econômicos, substituirão aparelhos antigos e menos eficientes que já existem no prédio, garantindo mais conforto para os pacientes e servidores.

