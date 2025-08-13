Logo R7.com
Pronto-Socorro de Várzea Grande recebe 14 camas elétricas para qualificar atendimento de urgência e emergência

O Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande recebeu um reforço importante para a melhoria da assistência prestada à população: 14 camas...

Momento MT|Do R7

Momento MT

O Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande recebeu um reforço importante para a melhoria da assistência prestada à população: 14 camas elétricas automatizadas, acompanhadas de colchões, que serão distribuídas entre a UTI Pediátrica, a Sala Vermelha e a Sala Amarela da unidade.

